Сёстры Аверины сообщили, что не планируют завершать карьеру

18‑кратная чемпионка мира по художественной гимнастике и серебряный призер Олимпиады в Токио (Япония) российская гимнастка Дина Аверина сообщила, что не планирует завершать карьеру в ближайшее время.

В интервью «Матч ТВ» на форуме «Азартные игры: отчисления на спорт», проходящем в Москве со 2 по 3 октября, российская спортсменка заявила, что вопрос о возможном завершении спортивной карьеры часто задаётся ей и её сестре-близнецу Арине Авериной, пятикратной чемпионке мира и девятикратной чемпионке Европы.

«Когда нас спрашивают, завершили ли мы карьеру, я отвечаю: «Не переживайте, вы узнаете это первыми». Всё, что пишут, — это враньё. Сейчас этот вопрос неактуален», — цитирует слова Дины Авериной «Матч ТВ».