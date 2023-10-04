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Российский велогонщик Власов стал третьим на однодневке «Тре Валли Варезине»

Российский велогонщик Власов стал третьим на однодневке «Тре Валли Варезине»
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В Италии в 102-й раз состоялась однодневная велогонка «Тре Валли Варезине», входящая в UCI ProSeries. Заезд в регионе Ломбардия проходил на дистанции на 196,54 км.

Победу в гонке одержал бельгиец Илан ван Вильдер из команды Soudal — Quick Step. Ему удалось оторваться от преследователей на подъёме Моросоло за девять километров до финиша. Бельгиец завершил дистанцию за 4 часа 36 минут и 11 секунд.

Сражение за второе место на финише выиграл эквадорец Ричард Карапас из EF Education — EasyPost. Его отставание составило 16 секунд. Третьим стал россиянин Александр Власов из Bora — Hansgrohe. Он уступил ван Вильдеру 18 секунд. С тем же итоговым отставанием заезд закончили ещё восемь спортсменов, включая словенцев Приможа Роглича (Jumbo-Visma) и Тадея Погачара (UAE Team Emirates), замкнувших первую пятёрку итогового протокола.

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