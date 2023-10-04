В Кисловодске состоится чемпионат России по скейтбордингу

С 4 по 6 октября 2023 года в Кисловодске пройдёт чемпионат России по скейтбордингу, в котором примут участие 75 человек. Об этом проинформировал глава города Евгений Моисеев.

«Второй год подряд чемпионат России по скейтбордингу проходит в Кисловодске в нашем скейт-парке на территории ДЮСШ по футболу. Скейтбордисты считают, что город-курорт — идеальная база для тренировок по скейтбордингу. Вход на чемпионат свободный», — цитирует главу Кисловодска ТАСС.

Как сообщил Моисеев, помимо соревновательной части в дисциплинах «скейтбординг — парк» и «скейтбординг — улица», на мероприятии планируется образовательная программа с участием спикеров и экспертов, занимающихся развитием этого вида спорта в России.