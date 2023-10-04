Анна Вяхирева попала в символическую сборную месяца чемпионата Норвегии по гандболу

Олимпийская чемпионка 2016 года, серебряный призёр чемпионата Европы 2018 года и бронзовый призёр чемпионата мира 2019 года российская гандболистка Анна Вяхирева, выступающая за «Кристиансанд» вошла в символическую сборную чемпионата Норвегии по гандболу среди женщин за сентябрь. За четыре игры месяца правая полусредняя норвежской команды отметилась 17 мячами и 29 голевыми передачами.
Полностью состав символической сборной по итогам сентября выглядит так:
вратарь — Эли Скогстранд («Ларвик»);
левая крайняя — Камилла Херрем («Сола»);
линейная — Ане-Сесиль Хёгсет («Сторхамар»);
правая крайняя — Майя Магнуссен («Сола»);
левая полусредняя — Майя Сетерен («Ларвик»);
разыгрывающая — Кристине Алвер («Мёльде»);
правая полусредняя — Анна Вяхирева («Кристиансанд»).