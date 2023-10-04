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Анна Вяхирева попала в символическую сборную месяца чемпионата Норвегии по гандболу

Анна Вяхирева попала в символическую сборную месяца чемпионата Норвегии по гандболу
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Олимпийская чемпионка 2016 года, серебряный призёр чемпионата Европы 2018 года и бронзовый призёр чемпионата мира 2019 года российская гандболистка Анна Вяхирева, выступающая за «Кристиансанд» вошла в символическую сборную чемпионата Норвегии по гандболу среди женщин за сентябрь. За четыре игры месяца правая полусредняя норвежской команды отметилась 17 мячами и 29 голевыми передачами.

Полностью состав символической сборной по итогам сентября выглядит так:

вратарь — Эли Скогстранд («Ларвик»);

левая крайняя — Камилла Херрем («Сола»);

линейная — Ане-Сесиль Хёгсет («Сторхамар»);

правая крайняя — Майя Магнуссен («Сола»);

левая полусредняя — Майя Сетерен («Ларвик»);

разыгрывающая — Кристине Алвер («Мёльде»);

правая полусредняя — Анна Вяхирева («Кристиансанд»).

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