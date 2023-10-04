Михаил Мамиашвили — о тренерах сборной по борьбе: они должны доказывать состоятельность

Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили, говоря о результатах выступления сборной России на чемпионате мира по борьбе в Сербии, проанонсировал некоторые кадровые изменения по итогам выступления команды.

«Кадровые решения будут приняты. Среди тренеров должна присутствовать конкурентная среда — они должны доказывать состоятельность. Но решения не будут приняты на эмоциях», — передаёт слова Мамиашвили корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Напомним, по итогам выступления в трёх стилях борьбы (вольная, греко-римская и женская) российские спортсмены заняли седьмое место в общекомандном зачёте с пятью наградами: двумя золотыми, одной серебряной и двумя бронзовыми медалями.