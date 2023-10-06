Новая Зеландия разгромила Уругвай и вышла в плей-офф Кубка мира

На Кубке мира по регби в четверг, 5 октября, прошёл первый матч заключительного 5-го тура группового этапа. В квинтете A на стадионе «Парк Олимпик Лионне» в пригороде Лиона Десин-Шарпьё сборная Новой Зеландии победила Уругвай со счётом 73:0.

Этот результат позволил «Олл Блэкс» выйти на первое место в турнирной таблице с 15 очками. Новая Зеландия гарантировала себе участие в четвертьфинале. У Уругвая на счету осталось пять очков, и он закончил выступления на четвёртом месте, опередив только Намибию с нулём очков.

Второе место в группе у Франции с 13 очками, третье занимает Италия, набравшая 10 баллов. В очном матче 6 октября они определят, какая из команд выйдет в плей-офф.

Кубок мира стартовал 8 сентября и продлится до 28 октября. Турнир проходит в девяти французских городах: Сен-Дени (пригород Парижа), Марселе, Десин-Шарпьё (пригород Лиона), Вильнёв-д’Аске (пригород Лилля), Бордо, Сент-Этьене, Ницце, Нанте и Тулузе.

Всего в турнире принимают участие 20 команд, которые разбиты на четыре группы по пять сборных. Две лучшие сборные из каждого квинтета выйдут в плей-офф.

Действующим победителем Кубка мира является сборная ЮАР, которая в 2019 году выиграла турнир в третий раз в истории. Также в соревновании три раза побеждала Новая Зеландия, дважды — Австралия и один раз — Англия.