Стали известны полуфинальные пары снукерного турнира English Open — 2023

Определились полуфинальные пары рейтингового турнира English Open – 2023, который продлится до 8 октября. Соревнования проходят в английском Брентвуде.

Поединки за выход в финал начнутся сегодня, 7 октября. Матчи будут играться до шести побед.

Снукер. English Open – 2023. Полуфинальные пары

Джадд Трамп – Джон Хиггинс – начало встречи в 15:00 мск.

Чжан Аньда — Лю Хунъюй – начало встречи в 21:00 мск.

Отметим, что прошлогодний чемпион турнира — четырёхкратный чемпион мира Марк Селби — не сможет защитить титул. Он потерпел поражение в 1/32 финала English Open – 2023 от соотечественника Мартина О'Доннелла со счётом 2:4.

Напомним, в прошлом сезоне в финале English Open – 2022 Селби одолел бельгийца Люку Бреселя со счётом 9:6.