Стали известны полуфинальные пары снукерного турнира English Open — 2023
Определились полуфинальные пары рейтингового турнира English Open – 2023, который продлится до 8 октября. Соревнования проходят в английском Брентвуде.
Поединки за выход в финал начнутся сегодня, 7 октября. Матчи будут играться до шести побед.
Снукер. English Open – 2023. Полуфинальные пары
Джадд Трамп – Джон Хиггинс – начало встречи в 15:00 мск.
Чжан Аньда — Лю Хунъюй – начало встречи в 21:00 мск.
Отметим, что прошлогодний чемпион турнира — четырёхкратный чемпион мира Марк Селби — не сможет защитить титул. Он потерпел поражение в 1/32 финала English Open – 2023 от соотечественника Мартина О'Доннелла со счётом 2:4.
Напомним, в прошлом сезоне в финале English Open – 2022 Селби одолел бельгийца Люку Бреселя со счётом 9:6.
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