Уэльс, Англия и Ирландия одержали четвёртые победы на Кубке мира — 2023

На Кубке мира по регби в субботу, 7 октября, прошли первые матчи заключительного, 5-го тура группового этапа в группах B, C и D.

В Нанте на стадионе «Ля Божуар — Луи Фонтено» в матче группы C Уэльс победил Грузию со счётом 43:19.

Валлийцы заняли первое место в своём квинтете с 19 очками. Итоговое положение остальных команд в группе будет зависеть от результата заключительного матча Фиджи — Португалия в воскресенье.

На данный момент второе место занимает Австралия (11 очков после четырёх игр), третье — Фиджи (10 после трёх), четвёртое — Грузия (три после четырёх), пятое — Португалия (два после трёх).

В Вильнёв-д'Аск на стадионе «Пьер-Моруа» Англия одолела Самоа со счётом 18:17 в матче группы D.

Англия закончила соревнования в группе на первой позиции с 18 очками. Самоа лишилось шансов на выход в плей-офф, заняв четвёртое место с семью очками. Последнее место в квинтете заняла команда Чили с нулём очков.

В воскресенье Аргентина и Япония в игре между собой определят, кто станет вторым в группе и попадёт в четвертьфинал. На данный момент у команд по девять очков.

В главном матче дня на стадионе «Стад де Франс» в Сен-Дени Ирландия обыграла Шотландию со счётом 36:14 и вышла в плей-офф Кубка мира с первого места в группе B.

Ирландия с 19 очками заняла первое место в квинтете. Второй стала команда ЮАР (15 очков). Шотландия с 10 баллами осталась третьей. Команда не вышла в плей-офф, но гарантировала себе участие в следующем Кубке мира без отбора.

Матч Тонга — Румыния в воскресенье определит, какая из команд станет четвёртой в группе. На данный момент у обеих сборных 0 очков.

Уэльс, Англия и Ирландия, как и победитель квинтета A Франция одержали по четыре победы на групповом этапе турнира.

На данный момент определились две пары четвертьфиналистов Ирландия — Новая Зеландия и Франция — ЮАР. Уэльс и Англия узнают своих соперников по итогам матчей в воскресенье.

Кубок мира стартовал 8 сентября и продлится до 28 октября. Турнир проходит в девяти французских городах: Сен-Дени (пригород Парижа), Марселе, Десин-Шарпьё (пригород Лиона), Вильнёв-д’Аске (пригород Лилля), Бордо, Сент-Этьене, Ницце, Нанте и Тулузе.

Всего в турнире принимают участие 20 команд, которые разбиты на четыре группы по пять сборных. Две лучшие сборные из каждого квинтета выйдут в плей-офф.

Действующим победителем Кубка мира является сборная ЮАР, которая в 2019 году выиграла турнир в третий раз в истории. Также в соревновании три раза побеждала Новая Зеландия, дважды — Австралия и один раз — Англия.