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Звёздный велогонщик Примож Роглич стал партнёром по команде россиянина Александра Власова

Звёздный велогонщик Примож Роглич стал партнёром по команде россиянина Александра Власова
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Олимпийский чемпион 2020 года в индивидуальной гонке, трёхкратный победитель многодневки «Вуэльта Испании», звёздный словенский велогонщик Примож Роглич подписал профессиональный контракт с немецкой командой «Bora-hansgrohe», где будет выступать со следующего сезона. Таким образом Роглич станет партнёром российского велогонщика Александра Власова.

Ранее 33-летний Роглич досрочно расторг соглашение с командой «Jumbo-Visma» по взаимному согласию.

«Я с нетерпением жду начала нового этапа несмотря на то, что смена команды для меня своего рода новый вызов. Хорошие воспоминания о том, как мы встречались много лет назад, облегчили переговоры. Но решающим фактором стало то, что команда действительно мотивирована работать со мной и что у нас общие идеи», — приводит слова Роглича Velolive.

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