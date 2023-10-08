Звёздный велогонщик Примож Роглич стал партнёром по команде россиянина Александра Власова

Олимпийский чемпион 2020 года в индивидуальной гонке, трёхкратный победитель многодневки «Вуэльта Испании», звёздный словенский велогонщик Примож Роглич подписал профессиональный контракт с немецкой командой «Bora-hansgrohe», где будет выступать со следующего сезона. Таким образом Роглич станет партнёром российского велогонщика Александра Власова.

Ранее 33-летний Роглич досрочно расторг соглашение с командой «Jumbo-Visma» по взаимному согласию.

«Я с нетерпением жду начала нового этапа несмотря на то, что смена команды для меня своего рода новый вызов. Хорошие воспоминания о том, как мы встречались много лет назад, облегчили переговоры. Но решающим фактором стало то, что команда действительно мотивирована работать со мной и что у нас общие идеи», — приводит слова Роглича Velolive.