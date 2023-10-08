Монсон: надеюсь, что другие организации, в том числе и МОК, последуют примеру UFC

Известный американский боец смешанного стиля Джефф Монсон прокомментировал решение президента промоушена UFC Даны Уайта разрешить бойцам выходить на бои с национальными флагами, а также призвал МОК последовать примеру UFC.

«Я очень рад этому решению. Дэйна Уайт понимает, что политику и спорт нельзя смешивать. Атлеты представляют свою страну вне зависимости от мнений населения этой страны. Они родились в своей стране, там росли, тренировались, оттуда их команда. Почему они не могут представлять свою родную страну? Надеюсь, что другие спортивные организации, в том числе и МОК, последуют этому примеру», — приводит слова Монсона «Матч ТВ».

Напомним, МОК в конце марта огласил рекомендации по допуску российских и белорусских спортсменов на международные соревнования. Рекомендации включают в себя индивидуальный допуск, нейтральный статус, запрет на выступление в командных видах спорта, запрет на участие спортсменов, связанных с силовыми структурами или выражавших поддержку СВО.