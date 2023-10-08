Евгений Томашевский рассказал о своей игре в Суперфинале чемпионата России по шахматам

Двукратный чемпион России и чемпион Европы Евгений Томашевский прокомментировал своё согласие на ничью с 17-летним Володаром Мурзиным в 7-м туре Суперфинала чемпионата России по шахматам.

«‎В традиционном круговом турнире такие ничьи периодически происходят. У меня буквально две таких партии: с Павлом Понкратовым и Володаром Мурзиным. Такие партии обычно сигнализируют либо о том, что оба соперника в очень хорошем состоянии, обоих всё устраивает и они хотят сделать паузу перед решающими матчами, либо о том, что гроссмейстеры не в самом лучшем состоянии, как в нашем случае, оба чувствуют себя неуверенно. У меня был очень длинный перерыв, поэтому каждая партия даётся с большим трудом. А Володар на удивление неудачно играет. Я говорю «на удивление», потому что Володар исключительно талантливый шахматист и у него впереди большое будущее.

Промежуточное шестое место после семи туров — закономерный результат. Могу сказать, я упустил довольно много хороших возможностей в первой половине турнира. Если бы я был в хорошей форме, можно было бы иметь на очко больше точно. Были перспективы, в матче с Владом очень долго позиция была ничейной, я обычно такие позиции удерживаю. Были перспективные позиции в матче с Екатериной Лагно, Александрой Горячкиной. Если бы да кабы, как говорится. Но в таком состоянии, что я сейчас, наиграл примерно на то, что заслужил»‎, — рассказал Томашевский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Татьяной Постниковой.