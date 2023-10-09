Воевода: важно, чтобы именно в России восстановили наш статус олимпийских чемпионов

Бывший российский бобслеист Алексей Воевода высказался о решении Спортивного арбитражного суда (CAS) шестилетней давности, из-за которого спортсмен был лишён звания олимпийского чемпиона.

«Наша вина абсолютно невозможна и не доказана! Только показания, не имеющие связи с реальностью, и соль в банках, которые под протокол забрали у нас сотрудники ВАДА (Всемирного антидопингового агентства. — Прим. «Чемпионата») после тестирования.

Стоило предъявить им обвинения и претензии, так как именно они ответственны за дальнейшую судьбу проб после подписания протокола. Как им удалось, используя абсурдные улики и огульные обвинения, добиться сомнительного решения спортивного арбитражного судилища, говорить не стоит. Сейчас уже всем всё понятно.

Александр Зубков в российском гражданском суде доказал свою невиновность? Этот прецедент мог бы автоматически обелить и меня. Был в министерстве спорта, меня заверили, что работают над тем, чтобы вернуть честь и достоинство всем огульно обвинённым спортсменам России. Важно, чтобы именно на территории России восстановили наш статус. Ведь иной Родины у нас нет и не будет», — приводит слова Воеводы ТАСС.

43-летний Воевода победил на Олимпиаде в Сочи в составе экипажа-двойки и в составе экипажа-четвёрки, однако решением CAS был лишён наград. Спортсмен также завоёвывал серебро Игр (2006) и бронзу Олимпиады (2010), золото чемпиона мира (2011).