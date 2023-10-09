Руководство Мирового снукерного тура пригрозило судом ряду игроков

Четырёхкратные чемпионы мира по снукеру Марк Селби и Джон Хиггинс, действующий чемпион мира Люка Бресель, а также Али Картер и Тепчайя Ун-Нух не выступят на традиционном турнире Northern Ireland Open. Вместо этого профессионалы предпочли принять участие в более прибыльном выставочном турнире в Макао.

Руководство Мирового снукерного тура (WST) разослало спортсменам электронные письма, в которых утверждается, что в случае участия в турнире в Макао они нарушат контракты, нанесут вред игре и подвергнутся дисциплинарному взысканию. Как сообщает The Sun, юристы игроков уже заявили о беспочвенности этих угроз и подтвердили намерения снукеристов приехать в Макао.

Позицию игроков поддержал семикратный чемпион мира по снукеру Ронни О'Салливан. По его мнению, запугивания и угрозы ни к чему не приведут, игроки должны сами выбирать, где им играть, и зарабатывать столько, сколько они могут. «Раньше они пытались указывать мне, что говорить, пока я не нашёл действительно хорошего адвоката, который дал им отпор», — цитирует О'Салливана The Sun.