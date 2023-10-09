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Команда Магнуса Карлсена выиграла Кубок европейских клубов

Команда Магнуса Карлсена выиграла Кубок европейских клубов
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Команда победителя Кубка мира — 2023, 16-го чемпиона мира по шахматам, обладавшего титулом с 2013 по 2023 год, норвежского гроссмейстера Магнуса Карлсена Offerspill Chess Club стала победителем Кубка европейских клубов. В семи матчах турнира команда норвежского шахматиста одержала шесть побед, и в одном матче по итогам всех партий была зафиксирована ничья.

Состав команды Offerspill Chess Club

Гроссмейстеры:
Магнус Карлсен (Норвегия);
Раунак Садхвани (Индия);
Арьян Тари (Норвегия);
Венкатеш Пранав (Индия);
Эрик Хансен (Канада);
Юхан-Себастьян Кристиансен (Норвегия);
Фруде Уркедаль (Норвегия).
Международный мастер:
Бенджамин Халдорсен (Норвегия).

Кубок европейских клубов по шахматам проходил в Албании с 1 по 7 октября 2023 года.

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