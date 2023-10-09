Команда Магнуса Карлсена выиграла Кубок европейских клубов

Команда победителя Кубка мира — 2023, 16-го чемпиона мира по шахматам, обладавшего титулом с 2013 по 2023 год, норвежского гроссмейстера Магнуса Карлсена Offerspill Chess Club стала победителем Кубка европейских клубов. В семи матчах турнира команда норвежского шахматиста одержала шесть побед, и в одном матче по итогам всех партий была зафиксирована ничья.

Состав команды Offerspill Chess Club

Гроссмейстеры:

Магнус Карлсен (Норвегия);

Раунак Садхвани (Индия);

Арьян Тари (Норвегия);

Венкатеш Пранав (Индия);

Эрик Хансен (Канада);

Юхан-Себастьян Кристиансен (Норвегия);

Фруде Уркедаль (Норвегия).

Международный мастер:

Бенджамин Халдорсен (Норвегия).

Кубок европейских клубов по шахматам проходил в Албании с 1 по 7 октября 2023 года.