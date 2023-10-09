Президент СКР Гуляев: возвращение белорусов никто не рассматривает

Президент Союза конькобежцев России, олимпийский чемпион 1988 года на дистанции 1000 м, чемпион мира и Европы, двукратный чемпион СССР Николай Гуляев опроверг информацию об обсуждении вопроса допуска белорусских спортсменов к соревнованиям под эгидой Международного союза конькобежцев на совете ISU, проходившем в Лозанне (Швейцария).

«Кто-то запустил тему про возвращение белорусов. Этого даже не было, никто эту тему не рассматривает», — цитирует Николая Гуляева ТАСС.

Ранее стало известно, что совет ISU не рассмотрел вопрос о допуске российских конькобежцев к международным стартам, хотя он фигурировал в повестке заседания. Совет Международного союза конькобежцев проходил в Лозанне с 6 по 8 октября 2023 года.