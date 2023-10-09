В Эстонии тренера уволили за поздравление Владимира Путина с днём рождения

Сербский тренер мини-футбольного клуба «Смсраха» из Виймси (Эстония) Владимир Йованович был уволен после того, как выложил поздравление президента России Владимира Путина с днём рождения в своей социальной сети, об этом сообщает портал ERR. «Долгой жизни, тёзка! Сербы и русские — братья навсегда!» — написал Йованович в публикации.

Как сообщили в клубе, в котором работал Йованович, причиной прекращения сотрудничества стало некорректное поведение тренера в социальных сетях. Руководство клуба также назвало поведение специалиста неподобающим в условиях проведения СВО. «Решение о прекращении сотрудничества Йованович принял с пониманием. По его словам, пост в соцсетях не имел никакой политической подоплеки», — цитирует руководителя мини-футбольного клуба ERR.

Сам Йованович в интервью сербскому порталу Delfi сообщил, что у каждого есть право на собственное мнение и никто не должен указывать, что думать. «Это называется свободой слова, это демократия», — добавил Йованович в интервью.