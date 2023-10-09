ISU оставил в силе решение об отстранении российских и белорусских спортсменов

Международный союз конькобежцев (ISU) сообщил, что решение #2469 об отстранении российских и белорусских спортсменов (фигурное катание/конькобежный спорт) остаётся в силе.

«Международный союз конькобежцев поддерживает федерацию конькобежного спорта Украины с начала СВО (формулировка изменена в соответствии с официальной позицией РФ. — Прим. «Чемпионата»), внедряя решение #2469, а также предоставляя украинским фигуристам финансовую поддержку. ISU вновь заявляет о своём сочувствии и солидарности. Союз продолжит следить за ситуацией на Украине и её влиянии на деятельность ISU, а также за решениями и их реализацией в рамках Олимпийского движения. Решение #2469 остаётся в силе», – сообщила пресс-служба организации.

Напомним, 1 марта 2022 года российские и белорусские конькобежцы были отстранены от соревнований Международным союзом конькобежцев из-за ситуации на Украине. 11 июня 2023 года это решение повторно рассматривалось советом ISU, но осталось в силе.