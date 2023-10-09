Коган: фигурное катание очень многое теряет без российских фигуристов

Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган прокомментировал решение Международного союза конькобежцев (ISU) продлить санкции против российских и белорусских спортсменов.

«По факту — они продлили действие нашего отстранения, по сути — ничего не изменилось. Мы как готовились, так и будем готовиться и развивать фигурное катание. Жаль, наш вид спорта без российских фигуристов теряет очень многое», — приводит слова Когана ТАСС.

Напомним, сегодня, 9 октября, стало известно, что Международный союз конькобежцев (ISU) оставил в силе решение #2469 об отстранении российских и белорусских спортсменов (фигурное катание/конькобежный спорт). Санкции были введены 1 марта 2022 года, а 11 июня 2023 года это решение пересматривалось советом ISU, но осталось в силе.