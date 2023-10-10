Владислав Артемьев продолжает лидировать в Суперфинале ЧР по шахматам за три тура до конца

Победитель командного чемпионата мира по шахматам — 2019, чемпион Европы по блицу (2018) и по классическим шахматам (2019) гроссмейстер Владислав Артемьев сохраняет лидерство в мужском турнире Суперфинала чемпионата России по шахматам. За три тура до конца Артемьев, набравший семь очков, опережает ближайшего преследователя Павла Понкратова на два балла.

В женском турнире лидерство у Ольги Баделько, за восемь проведённых партий она набрала 6,5/8. На втором месте с отрывом 0,5 идёт Баира Кованова. Марина Корнева и Полина Шувалова делят промежуточное третье место с пятью набранными очками.

Матчи 9-го тура соревнований, проходящих в Государственном музее-заповеднике «Царское Село» (г. Пушкин, Санкт-Петербург) начнутся сегодня в 15:00 мск.