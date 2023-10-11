Погодин — о международном Кубке по пляжному футболу: мы являемся преемниками клубного ЧМ

Президент пляжного футбольного клуба «Локомотив» (Москва) Виталий Погодин рассказал о составе участников предстоящего Московского международного Кубка по пляжному футболу.

«В связи с политической логистической обстановкой не так просто приехать на турнир. Мы по всему миру разослали много приглашений. Но пока смогли собрать такой состав участников.

Иран представляет традиционно сильный состав клуба «Голсапуш». Уверен, они покажут высокий уровень. Беларусь то же самое. И Сенегал, если все помнят, они на ЧМ в Москве обыграли Бразилию. Все команды сильные. Про российские команды ничего не нужно говорить. Уровень этого турнира будет очень высоким. Мы же не просто так являемся преемником клубного чемпионата мира», — передаёт слова Погодина корреспондент «Чемпионата» Батраз Томаев.

Московский международный Кубок по пляжному футболу пройдёт с 12 по 15 октября.