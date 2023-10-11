Ярослава Магучих номинирована на звание легкоатлетки года. В списке еще 10 имен

Чемпионка мира и победительница Бриллиантовой лиги в прыжках в высоту, украинская легкоатлетка Ярослава Магучих номинирована на звание лучшей спортсменки 2023 года по версии World Athletics.

В числе конкуренток Магучих сразу десять именитых спортсменок. Это эфиопская бегунья Тигист Ассефа, специализирующаяся на марафоне, бегунья на 400 метров Фемке Бол из Нидерландов, спринтер из Ямайки Шерика Джексон, бегунья на средние дистанции из Кении Фаит Кипьегон, японская метательница копья Харука Китагути, представительница спортивной ходьбы Мария Перес из Испании, стайер из Эфиопии Гудаф Цегай, американский спринтер Ша’Карри Ричардсон, прыгунья тройным Юлимар Рохас из Венесуэлы, а также Уинфред Яви из Бахрейна, специализирующаяся на стипль-чезе.

Победительницу выберут путём голосования. Через месяц будут объявлены имена пяти финалисток, а легкоатлетку года назовут 11 декабря.