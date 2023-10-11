«Чеховские медведи» одержали десятую победу за время выступления в SEHA — Gazprom League

В матче 3-го тура SEHA — Gazprom League гандболисты «Чеховских медведей» на выезде одержали победу над белорусским клубом «Машека» со счётом 37:29. Для российской команды это уже десятая победа за время выступления в этих соревнованиях.

Самым результативным у «Чеховских медведей» стал Дмитрий Корнев, отправивший в ворота соперника 12 мячей. Он же был признан лучшим игроком матча. Пять раз отличился Артём Кулак.

В следующем матче турнира «Чеховские медведи» 28 октября примут «СКА Минск». Также в группе выступают «Аист Китая» и ставропольский «Виктор».

Гандбол. SEHA — Gazprom League. Могилёв, Беларусь

Дивизион «Восток». Группа Б. 3-й тур

«Машека» (Могилёв) – «Чеховские медведи» (Московская область) – 29:37 (12:20).