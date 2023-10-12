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Оглашён состав сборной России по регби на матч за Кубок Оболенского

Оглашён состав сборной России по регби на матч за Кубок Оболенского
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Главный тренер сборной России по регби Александр Первухин вызвал 34 человека на тренировочный сбор в УТЦ «Новогорск» для подготовки к матчу с «Русскими Барбарианс» в Самаре.

В состав команды вошли:
Форварды: Никита Барышников, Евгений Малышкин, Антон Макаренко, Виталий Немцев (все – «Енисей-СТМ»), Валерий Морозов, Богдан Федотко, Гуга Хантадзе (все – «Красный Яр»), Евгений Мишечкин, Даниил Шарабуркин, Иван Чепрага (все – «Динамо»), Тамерлан Хубаев, Вадим Жарков, Александр Рябов (все – «Локомотив-Пенза»), Антон Дроздов, Виталий Живатов, Никита Вавилин, Евгений Ткаченко (все – «Стрела»), Сергей Ефремов («Металлург»);

Бэки: Алексей Щербань, Константин Узунов (все – «Енисей-СТМ»), Степан Хохлов («Стрела»), Рамиль Гайсин, Дмитрий Герасимов, Денис Симпликевич, Никита Чурашов, Виктор Кононов (все – «Енисей-СТМ»), Даниил Семенов, Кирилл Голосницкий, Богдан Виноградов (все – «Динамо»), Максим Шевцов, Герман Давыдов (все – «Стрела»), Владимир Чабан («Красный Яр»), Даниил Потиханов («Локомотив-Пенза»), Ислам Абдулкадиров («ВВА-Подмосковье»).

21 октября в Самаре состоится розыгрыш нового трофея — Кубка Оболенского, названного в честь прославленного регбиста русского происхождения Александра Сергеевича Оболенского. В борьбу за трофей вступят сборная России и «Русские Барбарианс» — сборная легионеров. В состав команды привлечены игроки из ЮАР, Грузии, Тонга, Намибии, возглавляет коллектив тренер казанской «Стрелы» Джей Пи Нил.

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