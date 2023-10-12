Петкович — об отсутствии муниципальной поддержки ГК «Каустик»: я нахожусь в некотором шоке

Главный тренер мужской сборной России по гандболу Велимир Петкович прокомментировал финансовую ситуацию в гандбольном клубе «Каустик» во время рабочей поездки в Волгоград.

«Волгоград – гандбольный город. Один из самых авторитетных в России в этом виде спорта. Но, честно говоря, я сейчас нахожусь в некотором шоке, узнав, что «Каустик», хорошо известный в Европе как своими достижениями, так и воспитанниками, не имеет поддержки от городских властей. Для меня это большая загадка, почему команда, не раз и не два прославившая город во всём мире, имеет ноль в графе «помощь от города». Попробую узнать об этом более подробнее», — цитирует специалиста РИАЦ.

На вопрос о поддержке гандбольных клубов в Европе Петкович ответил утвердительно, отметив, что муниципальная поддержка почти везде оказывается.