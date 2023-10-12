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World Aquatics перенесла этап КМ по плаванию на открытой воде из Израиля в Португалию

World Aquatics перенесла этап КМ по плаванию на открытой воде из Израиля в Португалию
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Международная федерация плавания (World Aquatics) на официальном сайте объявила о переносе заключительного, пятого этапа Кубка мира по плаванию на открытой воде 2023 года из Израиля в Португалию.

Изначально проведение пятого этапа Кубка мира было запланировано в Эйлате (Израиль). Соревнования пловцов должны были пройти 1 и 2 декабря 2023 года. В связи с переносом заключительный этап пройдёт 2–3 декабря текущего года в Фуншале (Португалия). Вручение наград лидерам сезона также состоится в Португалии.

«Обеспечение безопасности спортсменов остаётся первостепенной задачей World Aquatics, поэтому мы приняли решение перенести мероприятия в связи с последними событиями в Израиле», — говорится в заявлении организации.

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