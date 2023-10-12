Лала Крамаренко выиграла Финал Кубка сильнейших по художественной гимнастике

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Лала Крамаренко одержала победу в личном многоборье в Финале Кубка сильнейших по художественной гимнастике по российским правилам.

За своё выступление спортсменка получила от судей 163,95 балла. Второе место заняла Диана Чугунихина (159,30), на третьей позиции расположилась Ксения Колядина (146,40).

Среди гимнасток, выступавших по международным правилам, лучшей стала Карина Киреева.

Художественная гимнастика. Финал Кубка сильнейших — 2023

Многоборье РФ

1. Лала Крамаренко — 163,95.

2. Диана Чугунихина — 159,30.

3. Ксения Колядина — 146,40.

4. Арина Янковская — 144,75.

5. София Копылова — 143,20.

6. Мария Борисова — 140,65.

Многоборье FIG

1. Карина Киреева — 132,40.

2. Арина Ткачук — 130,20.

3. Екатерина Сазонова — 129,10.