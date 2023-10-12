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В МИД России отреагировали на отстранение ОКР

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала решение Международного олимпийского комитета об отстранении Олимпийского комитета России до дальнейшего уведомления

«Министерство иностранных дел России неоднократно давало оценку деструктивным устремлениям международных спортивных организаций, включая Международный олимпийский комитет (МОК), которые подрывают международное спортивное сотрудничество, основы и принципы олимпийского движения.

Решение исполкома МОК от 12 октября о приостановке членства Олимпийского комитета России – ещё одно подтверждение разрушительных процессов, набирающих обороты внутри МОК под давлением Вашингтона. Подобные политически мотивированные действия международных спортивных чиновников ведут к коррозии всего мирового спорта.

Двойные стандарты, намеренная сегрегация по национальному признаку, проявленные руководством МОК, представляют собой вопиющее ущемление прав российских атлетов, а в конечном итоге – нарушение базовых прав человека.

Международное сообщество наделило МОК полномочиями развивать спорт, играть консолидирующую роль в укреплении олимпийского движения, а не разрушать его, занимаясь политическими интригами.

Со своей стороны продолжим задействовать необходимые международно-правовые инструменты для отстаивания прав отечественных спортсменов и роли спорта в качестве уникального проводника развития и упрочения межчеловеческих связей, выстраивания взаимоуважительного общения, сближения и объединения народов», — приводит слова Захаровой официальный сайт МИД РФ.