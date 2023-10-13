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Пляжные «Спартак», ЦСКА и «Локомотив» победили на старте Московского международного Кубка

Завершились матчи первого тура II Московского международного Кубка по пляжному футболу, который проходит с 12 по 15 октября на Малой арене МСК «ЦСКА Арена».

Белорусский клуб «Брест-Волга» с минимальным преимуществом переиграл сенегальский «Йофф» — 5:4. У «Йоффа» хет-триком отметился Диане Мандионе.

Столичный «Спартак» одержал уверенную победу над белорусской командой ЦОР – 11:4. Хет-трик в составе красно-белых оформил Андрей Котенев. Анатолий Рябко, Максим Аркан и Игуиньо отметились дублями.

Московский «Локомотив» разгромил «Малайсары» из Казахстана со счётом 14:1. Хет-триками у «Локо» отметились Фёдор Земсков и Бе Мартинс. Два мяча на счету Нуритдина Мамадиева.

ЦСКА добился победы над иранским «Гользапушем» — 6:3. Дублем в составе армейцев отметился Егор Ремизов.

Пляжный футбол. II Московский международный Кубок

Первый тур

«Йофф» (Сенегал) – «Брест-Волга» (Беларусь) – 4:5 (2:1, 0:3, 2:1).

«Спартак» (Москва) – ЦОР (Беларусь) – 11:4 (3:1, 3:1, 5:2).

«Локомотив» (Москва) — «Малайсары» (Казахстан) – 14:1 (5:1, 3:0, 6:0).

ЦСКА (Москва) – «Могхавемат Гользапуш» (Иран) – 6:3 (2:1, 3:0, 1:2).