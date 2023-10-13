WST объяснила конфликт с топ-снукеристами нарушением контрактных обязательств

Международная федерация снукера (WST) выступила с официальным заявлением о переносе выставочного турнира в Макао с октября на декабрь. При этом WST уточнила, что дала игрокам разрешение на участие.

Ранее такие топ-игроки, как Марк Селби, Люка Бресель, Джон Хиггинс, Али Картер и Тепчайя Ун-Нух, вступили в открытый конфликт с WST, так как федерация не одобрила их снятие с проходящего в те же даты Northern Ireland Open ради участия в коммерческом турнире.

«Как и всегда, и вопреки сообщениям СМИ, WST вела переговоры со всеми сторонами уважительным и продуктивным образом, чтобы достичь результата, удовлетворяющего все стороны. Как указывалось ранее, из-за контрактных обязательств первоначальные даты турнира в Макао были неприемлемы, что потенциально привело бы к дисциплинарным взысканиям для игроков, решивших принять участие в этом турнире, а не в Northern Ireland Open. Таким образом, мы рады, что было достигнуто взаимоприемлемое решение, позволяющее избежать дальнейших санкций.

WST всегда будет работать с игроками, чтобы удовлетворить их потребности, и мы несколько раз в течение сезона давали разрешение на подобные мероприятия, но в этом случае мы не смогли этого сделать и соответствующим образом выразили нашу обеспокоенность игрокам и промоутеру, что теперь привело к переносу.

Игроки, ранее снявшиеся с Northern Ireland Open, не будут допущены к участию в этом турнире», — говорится в заявлении WST.