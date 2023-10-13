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ЦСКА, «Спартак» и «Локомотив» одержали вторые победы на Московском международном кубке

Завершились матчи 2-го тура Московского международного кубка по пляжному футболу. Во встрече между ЦСКА и ЦОР зрители увидели 15 голов. Армейцы оказались сильнее – 9:6. Хет-триком отметился Алексей Макаров. По два мяча за ЦСКА забили Сергей Степлиани и Дмайш. У белорусской команды хет-трик на счету Олега Гапона.

«Локомотив» одержал волевую победу над «Брест-Волгой» со счётом 8:4. Дублем в составе победителей отметился Филипе. У белорусов дубль на счету Андрея Андреева.

«Спартак» одолел «Голсапуш» со счётом 4:3. Сенегальский «Йофф» разгромил «Малайсары» – 12:3. Покер в составе сенегальцев оформил Джибрил. Хет-трик на счету Мандионе.

Пляжный футбол. II Московский международный кубок

2-й тур

«Брест-Волга» (Беларусь) — «Локомотив» (Москва) – 4:8 (3:3, 0:1, 1:4).

«Малайсары» (Казахстан) — «Йофф» (Сенегал) – 3:12 (1:4, 0:4, 2:4).

«Могхавемат Гользапуш» (Иран) — «Спартак» (Москва) – 3:4 (2:1, 1:1, 0:2).

ЦОР (Беларусь) — ЦСКА (Москва) – 6:9 (5:3, 0:4, 1:2).