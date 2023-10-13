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Лала Крамаренко первенствовала в трёх упражнениях в финале Кубка сильнейших

Лала Крамаренко первенствовала в трёх упражнениях (с лентой, булавами и обручем) в финале Кубка сильнейших по художественной гимнастике по российским правилам. В упражнении с мячом лучшей была Диана Чугунихина.

Напомним, накануне Крамаренко выиграла Кубок сильнейших в личном многоборье, Чугунихина была второй.

Художественная гимнастика. Финал Кубка Сильнейших 2023

Обруч

1. Лала Крамаренко — 40,65.

2. Арина Янковская — 38,85.

3. Ксения Колядина — 37,70.

4. Диана Чугунихина — 37,45.

5. Мария Борисова — 35,75.

6. Владислава Николаенко — 35,50.

7. Анастасия Иванова — 35,15.

8. София Копылова — 34,90.

Мяч

1. Диана Чугунихина — 38,00.

2. Владислава Николаенко — 37,95.

3. Лала Крамаренко — 37,90.

4. Арина Янковская — 37,80.

5. Мария Борисова — 36,80.

6. София Копылова — 35,90.

7. Анна Николаева — 32,60.

8. Ксения Колядина — 32,40.

Булавы

1. Лала Крамаренко — 41,85.

2. Мария Борисова — 38,35.

3. Диана Чугунихина — 37,75.

4. Ксения Колядина — 37,65.

5. Алина Перфильева — 36,20.

6. Владислава Николаенко — 35,3.

7. София Копылова — 33,60.

8. Анна Николаева — 29,30.

Лента

1. Лала Крамаренко — 40,95.

2. Ксения Колядина — 38,30.

3. Арина Янковская — 37,80.

4. София Копылова — 36,80.

5. Анна Белогур — 36,30.

6. Диана Чугунихина — 36,15.

7. Мария Борисова — 36,10.

8. Владислава Николаенко — 35,55.