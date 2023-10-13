Лала Крамаренко первенствовала в трёх упражнениях в финале Кубка сильнейших

Лала Крамаренко первенствовала в трёх упражнениях (с лентой, булавами и обручем) в финале Кубка сильнейших по художественной гимнастике по российским правилам. В упражнении с мячом лучшей была Диана Чугунихина.
Напомним, накануне Крамаренко выиграла Кубок сильнейших в личном многоборье, Чугунихина была второй.
Художественная гимнастика. Финал Кубка Сильнейших 2023
Обруч
1. Лала Крамаренко — 40,65.
2. Арина Янковская — 38,85.
3. Ксения Колядина — 37,70.
4. Диана Чугунихина — 37,45.
5. Мария Борисова — 35,75.
6. Владислава Николаенко — 35,50.
7. Анастасия Иванова — 35,15.
8. София Копылова — 34,90.
Мяч
1. Диана Чугунихина — 38,00.
2. Владислава Николаенко — 37,95.
3. Лала Крамаренко — 37,90.
4. Арина Янковская — 37,80.
5. Мария Борисова — 36,80.
6. София Копылова — 35,90.
7. Анна Николаева — 32,60.
8. Ксения Колядина — 32,40.
Булавы
1. Лала Крамаренко — 41,85.
2. Мария Борисова — 38,35.
3. Диана Чугунихина — 37,75.
4. Ксения Колядина — 37,65.
5. Алина Перфильева — 36,20.
6. Владислава Николаенко — 35,3.
7. София Копылова — 33,60.
8. Анна Николаева — 29,30.
Лента
1. Лала Крамаренко — 40,95.
2. Ксения Колядина — 38,30.
3. Арина Янковская — 37,80.
4. София Копылова — 36,80.
5. Анна Белогур — 36,30.
6. Диана Чугунихина — 36,15.
7. Мария Борисова — 36,10.
8. Владислава Николаенко — 35,55.