World Athletics назвала номинантов на звание легкоатлета года у мужчин и женщин

Международная легкоатлетическая федерация на своём официальном сайте объявила имена номинантов на звание лучшего спортсмена 2023 года среди мужчин и среди женщин. В списки вошли по 11 человек.

Мужчины: Нирай Чопра (Индия, метание копья), Райан Краузер (США, толкание ядра), Армен Дюплантис (Швеция, прыжок с шестом), Суфьян Эль-Баккали (Марокко, 3000 м стипльчез), Якоб Ингебригтсен (Норвегия, 1500 м / 1 миля / 5000 м), Келвин Киптум (Кения, марафон), Пирс Лепаж (Канада, десятиборье), Ноа Лайлз (США, 100 м / 200 м), Альваро Мартин (Испания, ходьба), Митиадис Тентоглу (Греция, прыжок в длину), Карстен Вархольм (Норвегия, 400 м с барьерами / 400 м).

Женщины: Тигист Ассефа (Эфиопия, марафон), Фемке Бол (Нидерланды, 400 м / 400 м с барьерами), Шерика Джексон (Ямайка, 100 м / 200 м), Фаит Кипьегон (Кения, 1500 м / 1 миля / 5000 м), Харука Китагути (Япония, метание копья), Ярослава Магучих (Украина, прыжок в высоту), Мария Перес (Испания, ходьба), Гудаф Цегай (Эфиопия, 5000 м / 10000 м), Ша’Карри Ричардсон (США, 100 м / 200 м), Юлимар Рохас (Венесуэла, тройной прыжок), Уинфред Яви (Бахрейн, 3000 м стипльчез).

Финалистов определит трёхстороннее голосование. Представители Всемирного легкоатлетического совета и Всемирной легкоатлетической семьи будут выбирать спортсменов по электронной почте, а болельщики — с помощью социальных сетей World Athletics. Результаты голосования членов Всемирного легкоатлетического совета будут учитываться как 50% результата, а членов Всемирной легкоатлетической семьи и болельщиков — как 25% каждые.

Голосование закончится 28 октября. По завершении процесса World Athletics назовёт по пять финалистов среди женщин и мужчин 13 и 14 ноября. Обладатели звания лучших спортсменов года в лёгкой атлетике будут объявлены в социальных сетях международной федерации 11 декабря.