Ян Непомнящий вслед за Магнусом Карлсеном призвал решать проблему читерства в шахматах

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий поделился размышлениями о нынешнем положении дел в шахматах.

«Судя по нынешнему положению дел в онлайн- и ОТВ-шахматах, можно сказать, что либо ситуация с читерством полностью вышла из-под контроля, либо рейтинговую систему необходимо реформировать, либо и то, и другое», — написал Непомнящий в своих социальных сетях.

Отметим, что ранее и в очередной раз вопрос читерства в шахматах поднял 16-й чемпион мира, текущий лидер мирового рейтинга, норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен. Он обвинил организаторов Qatar Masters Open в «несерьёзном отношении к читерству». Норвежцу не понравилось, что по ходу поединков не было никакой задержки в трансляции, а по игровому залу гуляли зрители со смартфонами.