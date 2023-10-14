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«КПРФ» уступил «Ухте» во втором матче 5-го тура Суперлиги

«КПРФ» уступил «Ухте» во втором матче 5-го тура Суперлиги
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14 октября состоялся второй матч 5-го тура чемпионата России среди мужских команд Суперлиги. Мини-футбольный клуб «Ухта» на своём поле второй раз подряд переиграл московский «КПРФ». Встреча завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев площадки.

Голы в составе «Ухты» забили Роша Тьяго Гитта, Рафаэл Бруно и Фелипе Парадински. Москвичи ответили голом Андрея Заболонкова в концовке встречи. Напомним, первый матч этих команд в рамках 5-го тура Суперлиги, состоявшийся 13 октября, завершился победой «Ухты» со счётом 5:1.

Мини-футбольный клуб «Ухта» возглавляет турнирную таблицу Суперлиги, не потерпев ни одного поражения в десяти играх. «КПРФ» идёт на седьмом месте в турнирной таблице, в восьми проведённых играх москвичи одержали пять побед и потерпели три поражения.

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