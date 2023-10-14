Сборная Аргентины — первый полуфиналист Кубка мира по регби

Сборная Аргентины по регби обыграла команду Уэльса в 1/4 финала Кубка мира и стала первым полуфиналистом турнира. Игра, проходившая на стадионе «Велодром» в Марселе, завершилась со счётом 29:17 в пользу Аргентины. Уэльс лидировал после первой половины матча со счётом 10:6, но затем аргентинцы перевернули игру.

Соперник южноамериканской команды по полуфиналу определится сегодня в противостоянии национальных команд Ирландии и Новой Зеландии. Встреча команд состоится в Сен-Дени на «Стад де Франс» и начнётся в 22:00 мск.

Кубок мира по регби стартовал 8 сентября и продлится до 28 октября. Игры турнира проходят в девяти французских городах на стадионах в Сен-Дени, Марселе, Лионе, Вильнёв-д’Аске, Бордо, Сент-Этьене, Ницце, Нанте, Тулузе.