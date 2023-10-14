ЦСКА сыграет с «Локомотивом» в финале Московского международного кубка

Завершились матчи 3-го тура Московского международного кубка по пляжному футболу.

В центральной встрече дня ЦСКА обыграл «Спартак» со счётом 6:5. Дублем в составе победителей отметился Алексей Макаров. У красно-белых дубли оформили Андрей Котенев и Луис Энрике. Благодаря этой победе ЦСКА набрал девять очков в группе А и вышел в финал турнира. Красно-белые сыграют за бронзу.

«Локомотив» обыграл сенегальский «Йофф» со счётом 8:3. Дублями в составе победителей отметились Фёдор Земсков и Брендо. У «Йоффа» дубль оформил Диане Мандионе. Благодаря этой победе «Локомотив» занял первое место в группе В и второй год подряд сыграет в финале турнира.

Белорусский «Брест-Волга» разгромил «Малайсары» со счётом 6:1. Дублем в составе победителей отметился Иван Миранович. «Голсапуш» нанёс поражение ЦОР — 5:2. Дублем в составе победителей отметился Мохаммад Мохтари.

Пляжный футбол. II Московский международный кубок

3-й тур

«Малайсары» (Казахстан) — «Брест-Волга» (Беларусь) – 1:6 (0:2, 1:2, 0:2).

«Могхавемат Гользапуш» (Иран) — ЦОР (Беларусь) – 5:2 (1:1, 4:0, 0:1).

«Йофф» (Сенегал) — «Локомотив» (Москва) – 3:8 (1:2, 0:3, 2:3).

«Спартак» (Москва) – ЦСКА (Москва) – 5:6 (1:1, 2:1, 2:4).