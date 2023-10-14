Сборная Новой Зеландии стала вторым полуфиналистом Кубка мира по регби

14 октября на «Стад де Франс» в Сен-Дени состоялся второй четвертьфинальный матч Кубка мира по регби. Встреча между национальными командами Ирландии и Новой Зеландии завершилась победой «олл блэкс» со счётом 28:24. Выиграв первую половину встречи со счётом 18:17, новозеландцы упрочили общее преимущество.

В полуфинале, который состоится 20 октября, команда Новой Зеландии встретится со сборной Аргентины, переигравшей ранее регбистов из Уэльса со счётом 29:17.

Напомним, Кубок мира по регби проходит во Франции с 8 сентября по 28 октября. Игры главного регбийного турнира принимают девять французских городов: Сен-Дени, Марсель, Лион, Вильнёв-д’Аск, Бордо, Сент-Этьен, Ницца, Нант и Тулуза. Действующим обладателем Кубка мира является сборная ЮАР, ещё имеющая шансы защитить чемпионство.