Сборная Новой Зеландии стала вторым полуфиналистом Кубка мира по регби

14 октября на «Стад де Франс» в Сен-Дени состоялся второй четвертьфинальный матч Кубка мира по регби. Встреча между национальными командами Ирландии и Новой Зеландии завершилась победой «олл блэкс» со счётом 28:24. Выиграв первую половину встречи со счётом 18:17, новозеландцы упрочили общее преимущество.
В полуфинале, который состоится 20 октября, команда Новой Зеландии встретится со сборной Аргентины, переигравшей ранее регбистов из Уэльса со счётом 29:17.
Напомним, Кубок мира по регби проходит во Франции с 8 сентября по 28 октября. Игры главного регбийного турнира принимают девять французских городов: Сен-Дени, Марсель, Лион, Вильнёв-д’Аск, Бордо, Сент-Этьен, Ницца, Нант и Тулуза. Действующим обладателем Кубка мира является сборная ЮАР, ещё имеющая шансы защитить чемпионство.
- 14 октября 2023
-
23:55
-
22:45
-
21:56
-
21:16
-
20:51
-
20:03
-
19:11
-
19:02
-
18:50
-
18:38
-
16:30
-
15:26
-
14:30
-
12:54
-
12:39
-
12:24
-
11:43
-
10:40
-
10:24
-
05:10
-
04:35
-
04:06
-
02:48
- 13 октября 2023
-
23:42
-
22:48
-
22:23
-
21:36
-
21:31
-
20:56
-
18:50
-
17:50
-
17:32
-
16:30
-
15:22
-
14:30