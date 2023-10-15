Члены МОК предложили изменить Олимпийскую хартию для переизбрания Баха в 2025 году

В воскресенье началась 141-я сессия МОК, которая проходит в Мумбаи (Индия). Во время сессии несколько членов Международного олимпийского комитета предложили изменить Олимпийскую хартию для избрания действующей главы организации Томаса Баха на третий срок.

Глава Олимпийского комитета Доминиканской республики Луис Овьедо был первым, кто выдвинул инициативу о переизбрании Баха после 2025 года. Затем эту инициативу поддержали Айша Гарад Али из Джибути и Мустафа Берраф из Алжира. Отметился и президент Международной федерации гимнастики Моринари Ватанабе, закончивший своё обращение к главе МОК словами о любви.

Томас Бах возглавляет МОК с 2013 года, в 2021 году он был переизбран на четырёхлетний срок, который по действующей Олимпийской хартии должен стать последним.