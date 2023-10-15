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Трансгендеры в США взяли два первых места в велогонках на женском турнире

Трансгендеры в США взяли два первых места в велогонках на женском турнире
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Два велосипедиста-трансгендера, 25-летняя Тесса Джонсон и 30-летняя Эвелин Уильямсон, которые раньше были мужчинами, завоевали золото и серебро на Кубке Чикаго по велокроссу, сообщает New York Post.

Их успех спровоцировал новые споры в спортивном сообществе, поскольку на пьедестал почёта поднялась только одна биологическая женщина, Эллисон Змуда.

По информации издания, Уильямсон участвует в гонках в женской категории как минимум с 2017 года, завоевав уже 18 титулов. В 2020 году спортсмен участвовал как в мужской, так и в женской категориях на Sky Express Winter Criterium, где занял первое место как женщина, но не добился успеха против мужчин.

Уильямсон и Джонсон ранее также выиграли гоночно-спортивную эстафету в Чикаго 27 августа, выступая под названием «TS-Estrodolls» (имеется в виду эстроген, который принимают женщины-трансгендеры).

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