Ольга Брусникина заявила, что в соревнованиях с трансгендерами нет честной конкуренции

Президент Федерации синхронного плавания России трёхкратная олимпийская чемпионка Ольга Брусникина высказалась об участии в соревнованиях трансгендеров.

Ранее глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе заявила, что трансгендеры могут пробовать себя в таких видах спорта, как фигурное катание и художественная гимнастика.

«Негативно, скорее, отношусь к этому явлению. Уверена, в нашей стране до такого не дойдёт. Пока не встречала таких в нашем виде спорта. Я не поддерживаю это. Они, наверное, могут бороться между собой, но я не знаю, какое количество этих спортсменов и, если их не так много, стоит ли вообще устраивать отдельные соревнования. А если они будут бороться в категориях с мужчинами или женщинами, то, мне кажется, это не совсем честно. Абсолютный и очевидный фактор того, что все преследуют какую-то выгоду быть сильнее среди слабых. Совершенно очевидно, что мужчина физически сильнее женщины. Тут уходит на второй план принцип честной спортивной конкуренции», – приводит слова Брусникиной «РИА Новости Спорт».