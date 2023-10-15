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Глава клуба из Сенегала: Россия — самая подходящая страна, чтобы учиться пляжному футболу

Глава клуба из Сенегала: Россия — самая подходящая страна, чтобы учиться пляжному футболу
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Президент клуба «Йофф» из Сенегала Медун Силла высказался о том, почему Россия является подходящей страной для обучения команд пляжному футболу.

«Поездка в Россию для участия в этом турнире для нас — это большое событие. Сенегальские клубы практически никогда за рубеж не выезжают, мы приехали учиться, нам очень важно посмотреть, как мы выглядим на фоне иностранных команд. Я считаю, что Россия — самая подходящая страна для того, чтобы учиться пляжному футболу, так как сборная России является чемпионом мира, здесь играют самые сильные игроки планеты.

Я хочу отметить, что в России прекрасная инфраструктура для пляжного футбола. Я надеюсь, что мы будем ещё приезжать в Россию и учиться у вас. Для нас это очень важно», — приводит слова Силлы ТАСС.

На прошедшем Московском международном кубке по пляжному футболу «Йофф» занял шестое место.

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