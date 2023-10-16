Марокканский нападающий «Белогорья» рассказал о жизни в России и планах здесь задержаться

Лидер волейбольного клуба «Белогорье» Мохамед Аль Хачдади поделился впечатлениями от жизни в России.

«Нам всегда было весело путешествовать: новые страны, друзья. Тогда это воспринималось как челлендж, но сейчас, думаю, жена устала. Да и мы осели в России, скорее, больше из-за сына: ребёнок собирается в школу, уже немного говорит по-русски, у него друзья – они здесь счастливы. Жена получила диплом в одном из учебных центров Монтессори после года обучения. Сейчас проходит стажировку, чтобы в будущем стать заведующей филиала для детей до шести лет. Так что она сейчас даже просит задержаться здесь подольше. Но я пока не могу ей сказать однозначно – это зависит от многих вещей.

Возможно, в будущем, когда тут станет безопаснее и тише, я её привезу на сезон и маму. Или получится в ближайшее время привезти в Тулу: это далеко от всего происходящего, а я всегда хотел показать ей зимнюю Москву – она ни разу в жизни не видела снега. Я его также здесь, в России, впервые и увидел – невероятное чувство (смеётся).

Учу ли я русский? Нет, просто не уверен, что он мне пригодится по жизни. На изучение языка же приходится тратить много эмоций, энергии. Возможно, если останусь здесь совсем надолго, подумаю. В семье мы говорим на марокканском и арабском — это два совершенно разных языка. На английском, французском и немного на итальянском», – сказал Аль Хачдади в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Софией Колодкиной.