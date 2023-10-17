Состоялась жеребьёвка этапов Кубка России по гандболу у мужчин и женщин

Стали известны пары 1/32 финала розыгрыша Кубка России по гандболу среди мужских команд. Игры этапа должны состояться до 12 ноября.
Результаты жеребьёвки 1/32 финала Кубка России среди мужчин
«Витязь» (Владивосток) — «Воронеж»
«Кузбасс» (Кемерово) — «Скиф» (Омск)
РЦСП (Краснодар) — «Кунцево» (Москва)
«Зилант» (Казань) — «Акбузат» (Уфа)
«Финал четырёх» Кубка России запланирован на 13–14 апреля 2024 года.
У женщин состоялась жеребьёвка 1/16 финала Кубка. Матчи стадии должны пройти до 30 ноября.
Результаты жеребьёвки 1/16 финала Кубка России по гандболу среди женщин
«Ставрополье» (Ставрополь) — «АГУ-Адыиф» (Майкоп)
«Сокол» (Сельцо, Брянская область) — «Университет» (Ижевск)
«Уфа-Алиса» — «Луч» (Москва)
«Финал четырёх» Кубка России запланирован на 6-7 апреля 2024 года.