Гандболисты ЦСКА одержали шестую победу подряд в Суперлиге, одолев СКИФ

Завершились три матча чемпионата России по гандболу среди мужских команд Суперлиги. В центральной встрече игрового дня московский ЦСКА нанёс поражение краснодарскому СКИФу со счётом 31:26. В составе армейского клуба по семь мячей забили Даниил Шишкарёв и Сергей Иванов, пять раз отличился Артур Рудь. В составе СКИФа шесть мячей на счету Игоря Михайличенко.

ЦСКА одержал шестую победу в шести матчах чемпионата России и возглавляет турнирную таблицу. СКИФ с тремя победами и тремя поражения располагается на седьмом месте.

Гандбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины

Предварительный этап

«Скиф» (Омск) – «СГАУ-Саратов» — 22:22 (13:10).

«Акбузат» (Уфа) — «Динамо-Сунгуль» (Челябинская область) – 31:34 (18:14).

ЦСКА (Москва) – СКИФ (Краснодар) – 31:26 (19:17).