Израильские гандбольные клубы отказались от участия в Кубке EHF из-за ситуации в стране

Израильские клубы «Маккаби Ришон-Ле-Цион», «Холон Ювалим» и «Хапоэль Ашдод» отказались от участия в Кубке Европейской федерации гандбола (EHF) среди мужчин из-за обострения палестино-израильского конфликта.

Таким образом, соперники израильских клубов «Слобода» (Босния и Герцеговина), БК-46 (Финляндия) и «Стяуа» (Румыния) проходят в следующий раунд Кубка автоматически.

«Европейская федерация гандбола глубоко сожалеет о таком развитии событий и всегда предпочитает, чтобы решения принимались на площадке. Тем не менее EHF полностью понимает, что ситуация и её влияние на спорт практически не предлагают альтернативы, поскольку безопасность вовлечённых команд, игроков и официальных лиц имеет высший приоритет. EHF решительно осуждает любые формы насилия и солидарна со всеми, кого затронула эта ужасная ситуация», — говорится в заявлении на сайте федерации.