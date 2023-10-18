Внесены изменения в состав сборной России по регби на Кубок Оболенского

Тренерский штаб сборной России по регби огласил изменения в составе национальной команды на матч с «Русскими Барбарианс» в рамках розыгрыша нового регбийного трофея — Кубка Оболенского.

По различным причинам в матче за трофей не смогут сыграть форварды Евгений Малышкин («Енисей-СТМ) и Иван Чепрага («Динамо»), а также защитник Герман Давыдов («Стрела»). Вместо них в сборную России были вызваны форварды Александр Иванов («ВВА-Подмосковье»), Евгений Елгин («Енисей-СТМ») и защитник Никита Филиппов («Металлург»).

Матч за Кубок Оболенского между сборной России по регби и командой легионеров «Русские Барбарианс» пройдёт 21 октября в Самаре на стадионе «Солидарность Самара Арена». Начала матча — в 11:00 мск.