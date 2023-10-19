Светлана Ромашина рассказала, какие зарплаты в России у олимпийских чемпионов

Самая титулованная синхронистка мира, семикратная олимпийская чемпионка, 34-кратная чемпионка мира и Европы Светлана Ромашина рассказала, какие зарплаты получают в России спортсмены, становившиеся победителями Олимпийских игр, чемпионатов мира, Европы и России.

С марта 2022 года большинство российских спортсменов из-за ситуации на Украине не имеют возможности выступать на международных соревнованиях.

«А зарплаты, по сути, такими же и остались. Допустим, спортсмен выигрывает чемпионат России. На следующий год он ставится на ставку — 30-40 тысяч рублей в месяц. Выиграл «Европу» — получаешь 60-70 тысяч, «мир» — 100 тысяч, Олимпиаду — 120-130 тысяч. Обязательное условие: ты должен продолжать тренироваться. Сейчас у нас нет крупных стартов — соответственно, зарплата у всех спортсменов съехала. Бюджет урезается. Я не спортивный чиновник, чтобы рассуждать, как поднимать зарплаты. Но мне хотелось бы, чтобы спортсмены получали приличные деньги, потому что они по-прежнему очень много работают. В нашем виде спорта — с утра и до ночи», — сказала Ромашина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.