Ромашина — о спортсменах, меняющих гражданство РФ: я не собираюсь кричать: «Предатели»

Самая титулованная синхронистка мира, семикратная олимпийская чемпионка, 34-кратная чемпионка мира и Европы Светлана Ромашина высказалась о спортсменах, меняющих гражданство России ради выступления на Олимпийских играх.

«Я спокойно отношусь к спортсменам, которые меняют гражданство. Не собираюсь кричать: «Предатели». Опять-таки, люди делают свой выбор. Либо вы его принимаете, либо сидите и продолжаете хаять этих людей. Я не приемлю вариант, при котором ты меняешь гражданство и из-за рубежа хаешь страну, в которой родился и которая тебе дала некий карт-бланш в начале спортивного пути. Вот это — нет, для меня неприемлемо», — сказала Ромашина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.