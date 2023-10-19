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Семикратная олимпийская чемпионка Ромашина: наступит день, когда мы все опять объединимся

Семикратная олимпийская чемпионка Ромашина: наступит день, когда мы все опять объединимся
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Самая титулованная синхронистка мира, семикратная олимпийская чемпионка, 34-кратная чемпионка мира и Европы Светлана Ромашина выступила за продолжение контактов с международными спортивными организациями.

«Я не считаю правильным обрывать все отношения с международными федерациями. Наступит день, когда мы все опять объединимся. Либо в олимпийском движении, либо на Всемирных играх дружбы. Продолжать общаться надо. Выстраивать какие-то отношения. Другой вопрос, что никто особо сейчас не хочет этого с нами делать. Мы это прекрасно понимаем. Но и закрываться и говорить, что мы с вами не будем общаться, не нужно. Дипломатические же отношения выстраиваются. Мы посещаем всевозможные конференции. Это спорт. Мы должны по-прежнему быть на связи, как минимум. Но это моё мнение. А дальше кто-то напишет в комментариях: «Молодец», а кто-то скажет: «Нафиг надо? Ни с кем не будем общаться». Диванных критиков достаточно. Каждый выберет своё решение», — сказала Ромашина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

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