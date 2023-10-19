Самая титулованная синхронистка РФ предположила, почему её не ввели в мировой Зал славы

Семикратная олимпийская чемпионка, самая титулованная синхронистка мира Светлана Ромашина высказалась о своём невключении в Зал славы мирового плавания.

«Стоит ещё раз поздравить Наталью Ищенко, которая была недавно введена в Зал славы. Как я понимаю, туда вводятся спортсмены, которые уже завершили карьеру. Видимо, это происходит спустя какое-то время. Не то чтобы я за это очень сильно переживала. Если вы спросите, хотелось бы мне быть там представленной, отвечу: конечно, это было бы приятно. Совру, если скажу нет. Другой момент: я не знаю, как это происходит, кто и как подаёт заявки. Кто решает, тоже неизвестно. Если введут, предложат — скажу спасибо. Не мне решать», — сказала Ромашина в интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.